МЗС України готує офіційну реакцію на заяву президента Чехії, де вимагатиме вибачень у офіційної Праги

Міністерство закордонних справ України готує офіційну реакцію на заяву президента Чехії Мілоша Земана і вимагатиме вибачень у офіційної Праги. Про це "ЄП" розповіло джерело в керівництві МЗС.

Співрозмовник нагадав, що антиукраїнські висловлювання президента Чеської республіки вже ставали приводом для обурень Києва. Попри те, що за чеським законодавством президент не має впливу на зовнішню політику, офіційна Прага буде вимушена просити вибачення.

"Зараз уряду Чехії знову доведеться вибачатися за свого президента зі словами про те, що міжнародна політика – то не його справа", - заявив співрозмовник.

Дипломат повідомив, що найближчим часом буде оприлюднена офіційна заява МЗС з цього приводу.

Він також зауважив, що кілька офіційних представників міністерства відреагували на новину зі Страсбургу. "Міністр написав у твіттері, Кулеба (посол в Раді Європи) зробив заяву, Макеєв (політдиректор МЗС) написав твіт, Перебийніс (посол у Чехії) зараз коментуватиме це питання в Празі", - зауважив співрозмовник.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав дати спокій президенту Чехії Мілошу Земану, який зробив скандальну заяву щодо Криму, оскільки він не "режисер" свого виступу, а лише "актор".

"Залиште Земана, його не виправити. В театрі є режисери і є актори. Ті, хто запросили його до виступу, знали, що він скаже. З ними й треба боротися", - написав він у своєму Twitter.

Нагадаємо, сьогодні у Парламентській асамблеї Ради Європи президент Чеської Республіки Мілош Земан заявив, що вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.

У свою чергу, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що Україна не буде торгувати своїми громадянами, територією, суверенітетом , честю і гідністю та вести перемовини про визнання анексії окупованих територій.