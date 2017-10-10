На Рівненщині шукають поховання князя Чорторийського

У селищі Клевань, що неподалік Рівного, шукають поховання князя Юрія Чорторийського. Археологи працюють у Благовіщенському костелі, побудованому в 1590 року. Його фундатором якраз і став Юрій Чорторийський. Саме там знаходиться княжа усипальниця. За радянської влади парафію там ліквідували, храм майже на півстоліття закрили, але не зруйнували. А з 1991 року споруду віддали католицькій громаді. До цього науковці не досліджували крипт у костелі. Натомість вже зараз археологи натрапили на останки, які можуть належати князю Юрію Чорторийському. На сьогодні є домовленості з антропологами, які будуть проводити аналіз знахідок.

«Ця експедиція спрямована значною мірою на те, щоб впорядкувати крипти у костелі. Чесно кажучи, коли ми починали працювати, то навіть не сподівалися натрапити на непорушені знахідки. Адже крипта була засипана сміттям, і спочатку ми виявили розкидані фрагменти людських кістяків. Справа в тому, що усипальницю частково поруйнували ще за радянської влади, але основної шкоди завдали чорні археологи, які, очевидно, шукали прикраси. На сьогодні ми працюємо у центральній крипті, де знайшли шість непорушених кістяків і фрагменти одягу. У нас є домовленості з київськими антропологами, які зроблять висновки щодо віку, статі, а за можливістю, і генетичний аналіз. Натомість співпрацюватимемо і з реставраторами тканин, які також допоможуть датувати поховання, - розповідає археолог Олексій Войтюк. – Окрім центральної, у храмі є ще чотири крипти. Ми досліджуватимемо і їх. Взагалі у костелах традиційно хоронили фундаторів і представників роду, а бували випадки, що й заможних прихожан, які жертвували на розбудову чималі кошти. Власне, Чорторийські отримують Клевань у першій половині ХV століття. Можливо, у той час на цьому місці була каплиця, а вже пізніше князь Юрій Чорторийський, який переніс родову резиденцію з Луцька в Клевань і суттєво його розбудував, почав зводити храм».

За традицією, фундаторів ховали саме в центральних криптах. Зараз дослідники мають намір визначити, до якого типу належав Благовіщенський костел. Якщо там була лише княжа усипальниця, то мають існувати списки, хто саме там похоронений. Вони можуть зберігатися на території Польщі.

Тим часом кістяки, які виявили археологи, будуть перепоховані за католицькою традицією. Разом із тим основна мета експедиції – навести лад у криптах, щоб вони виглядали так, як і належить княжій усипальниці.

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне