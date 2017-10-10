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На Волині провели в останню дорогу почесного громадянина Петра Влодека

10 жовтня, 2017 - 16:09

Протоієрей Петро Влодек – почесний громадянин волинського краю, і цією нагородою відзначений за велику просвітницьку роботу. В Україні відомий і тим, що є першим автором «Закону Божого» українською мовою, цю книгу він сам уклав і видав для школярів молодшого та старшого шкільного віку. Уклав і видав також українською мовою читанку для дітей «Струмочок» і «Пастирську етику», аби молодь знала, як себе поводити за столом, у товаристві, у церкві.

Він фронтовик, мав численні бойові нагороди, Друга світова війна закінчилася для нього 9 травня 1945 року у Берліні, під стінами рейхстагу, був учасником відомої зустрічі  на Ельбі. Саме він свого часу разом зі своїм однокурсником по духовній академії Філаретом (Денисенком), коли останній також належав до тієї ж Церкви, до якої продовжував належати отець Петро, відкривав для доступу людей Лаврські печери у Києві та відновлював роботу тут духовної семінарії, був першим її ректором після закінчення богоборчих часів.  За своє життя відкрив три духовні школи, був настоятелем  Володимирського собору у Києві,  6 років отець Петро був настоятелем Берлінського кафедрального храму, 8 років очолював Едмонтонську парафію у Канаді.

На Волині він був незаперечним моральним  і  духовним авторитетом. Помер на 94 році життя, крім численних парафіян провести його прийшли і голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик та  секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Джерело: День
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