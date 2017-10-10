На Волині збирають кошти на новий дім для родини колишнього воїна

Сьогодні колишній боєць Сергій Катеринюк, який під час служби на сході отримав дуже важке поранення, поїхав у Львів, де має отримати медичні документи на призначення йому групи інвалідності. Про це повідомила сільський голова з Березолук Лілія Коцюбайло.

У родині Сергія, де троє дітей, вона тепер буває часто, бо 23 вересня у Катеринюків згорів дім, з димом пішло все нажите добро. Сільський голова зверталася в різні інстанції, але вагомої помочі у придбанні нового дому наразі отримати не вдалося. Надія була на добрих людей, і вони знайшлися. Це громадський діяч з Луцька Володимир Пащенко, який започаткував благодійний флешмоб «Зроби добро за 12 годин». Протягом 12 годин треба переказати кошти на рахунок для придбання будинку родині воїна і передати естафету трьом людям.

У благодійному флешмобі взяли участь вже понад 100 людей. Катеринюки тимчасово перебралися до батьків. Але вже приглянули собі дім у селі Любче цього ж Рожищенського району. Дім з гарною господаркою, доглянутий, проведено газ, як каже голова, плати гроші і вселяйся.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк