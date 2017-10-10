Над Калинівкою знову відкрили небо

У Калинівці на Вінниччині поновили рух повітряного транспорту в 5-кілометровій зоні навколо військового складу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Станом на 7 годину 10 жовтня відкритих осередків горіння та вибухів боєприпасів на території складу не спостерігається, відкрито рух повітряного транспорту. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 2 пожежні танки, 2 інженерні машини розгородження МО України", - йдеться у повідомленні

Як повідомляв Укрінформ, увечері 26 вересня на складі боєприпасів у Калинівці Вінницької області сталася пожежа, яка спричинила детонацію боєприпасів. Через надзвичайну ситуацію з небезпечної зони були евакуйовані понад 30 тис. місцевих жителів. Унаслідок НС постраждали дві особи. Вибухи припинилися вранці 28 вересня.

Нагадаємо, наслідком вибухів у Калинівці стала евакуація понад 30 тисяч людей.