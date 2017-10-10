Наступного року Литва виділить на оборонний бюджет 2% ВВП

Оборонний бюджет Литви в наступному році має скласти 2,006% внутрішнього валового продукту (ВВП). Про це заявив у вівторок міністр оборони Литви Раймундас Каробліс, повідомляє портал Delfi.

За словами міністра, в розглянутому цього тижня урядом проекті бюджету закладено, що оборонні витрати збільшаться на 149,2 млн, до 873 млн євро.

"Представлений Сейму проект бюджету відповідає поставленій меті - потреби системи міністерства оборони в 2018 році будуть задоволені, і буде виконано вимогу НАТО про фінансування бюджету. За планами це 2,06%", - сказав Каробліс.

Пізніше прес-секретар міністра уточнила проект бюджету - 2,006% ВВП.

Міністр стверджує, що, якщо економіка буде рости швидше, ніж прогнозується, і нинішня сума складе менше 2% ВВП, то витрати можна буде збільшити протягом року.

В цьому році Литва виділила на потреби оборони 723 млн 800 тис. євро - 1,8% ВВП. За стандартами НАТО, країни Альянсу зобов'язалися прагнути виділяти на оборонні потреби 2% ВВП. Литва і Латвія вперше досягнуть цього показника у наступному році. В цьому році цей поріг переступили США, Греція, Велика Британія, Естонія, Польща та Румунія.

Нагадаємо, президент Литви Даля Грибаускайте заявила, що російський газовий концерн "Газпром" повинен виплатити компенсацію Литві та іншим країнам ЄС, які постраждали від його монополії.