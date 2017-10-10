НАЗК не виявило порушень у декларації Гройсмана за 2016 рік

Перевірка декларації про майно та доходи прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана за 2016 рік не виявила порушень закону, неточностей у подачі інформації і ознак незаконного збагачення.

Відповідна інформація міститься в тексті рішення №891 Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПК) від 6 жовтня про результати повної перевірки поданої Гройсманом декларації за 2016 рік, опублікованому на сайті відомства.

"За результатами перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, поданої Гройсманом Володимиром Борисовичем, встановлено: суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації за 2016 рік виконав вимоги закону України "Про запобігання корупції", - йдеться у рішенні.

"Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел. За результатами перевірки на наявність конфліктів інтересів порушень не виявлено. Ознак незаконного збагачення не виявлено", - відзначають в НАПК.

У тексті рішення зазначається, що воно може бути оскаржене в судовому порядку.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що у 2018 році держава виділить на програму "Доступні ліки" 1 млрд грн.