Президент Каталонії відклав проголошення незалежності від Іспанії

Президент Каталонії Карлес Пучдемон відклав проголошення незалежності на кілька тижнів заради діалогу з Іспанією.

Про це він заявив у своєму виступі перед парламентом Каталонії.

Пучдемон не проголосив про незалежність Каталонії в односторонньому порядку і запропонував відтермінувати набуття чинності для проведення переговорів.

"Воля народу така - Каталонія повинна стати незалежною державою, республікою. Ми робимо цей крок, поважаючи наших громадян і пропонуємо нашому парламенту відстрочити вступ в силу одностороннього проголошення незалежності, щоб в найближчі тижні провести переговори, щоб незалежність наступила на більш оптимальних умовах", - заявив Пучдемон.