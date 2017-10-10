Президент Каталонії відклав проголошення незалежності від Іспанії

10 жовтня, 2017 - 21:26
Президент Каталонії Карлес Пучдемон відклав проголошення незалежності на кілька тижнів заради діалогу з Іспанією.
Про це він заявив у своєму виступі перед парламентом Каталонії.
Пучдемон не проголосив про незалежність Каталонії в односторонньому порядку і запропонував відтермінувати набуття чинності для проведення переговорів.
"Воля народу така - Каталонія повинна стати незалежною державою, республікою. Ми робимо цей крок, поважаючи наших громадян і пропонуємо нашому парламенту відстрочити вступ в силу одностороннього проголошення незалежності, щоб в найближчі тижні провести переговори, щоб незалежність наступила на більш оптимальних умовах", - заявив Пучдемон.
Джерело: 112 Україна