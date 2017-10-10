Президентом ПАРЄ обрана Стелла Кіріакідес

Представниця парламенту Кіпру Стелла Кіріакідес перемогла на виборах президента Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це оголосив головуючий на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє "ЄП".

У третьому турі її підтримали 132 депутатів, 84 членів ПАРЄ проголосували за іншого кандидата, литовця Емануеліса Зінгеріса.

Кіпріотка лідирувала під час двох турів голосування, але не змогла отримати абсолютну більшість (від списочного складу ПАРЄ).

У третьому турі для перемоги було достатньо простої більшості голосів від тих, хто взяв бюлетені.

Раніше повідомлялось, що на виборах президента ПАРЄ призначений другий тур.