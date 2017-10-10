Рада ЄС розширила санкції проти КНДР у відповідності до резолюції Ради безпеки ООН від 11 вересня. Про це повідомляє сайт Ради ЄС.

"Ця резолюція була прийнята 11 вересня 2017 року у відповідь на діяльність КНДР з розробки ядерної зброї і балістичних ракет, порушуючи та кричуще ігноруючи попередні резолюції Ради Безпеки ООН", - ідеться у повідомленні.

Заходи, схвалені резолюцією 2375 (2017) РБ ООН, включають заборону на продаж газоконденсатних рідин в КНДР та на імпорт текстилю. Нові заходи також включають обмеження на продаж нафтопродуктів і сирої нафти в Північну Корею.

Крім того, держави-члени не видаватимуть нові дозволи на роботу громадянам КНДР на своїй території.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що напруженість між США та Північною Кореєю через ядерну програму Пхеньяна є проблемою, з якою він не повинен був мати справу.