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РФ може втратити статус члена РЄ, - Ягланд

10 жовтня, 2017 - 18:09
Фото Reuters

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд наполягає на потребі відновити платежі Російської Федерації до бюджету РЄ.

Про це він заявив під час дебатів у ПАРЄ.

Ягланд попросив депутатів не сприймати російські платежі як суто фінансову проблему.

"Це не фінансова проблема. Просто неприпустимо, коли країна-член не платить до бюджету організації. Якщо держава-член не платить, вона не може бути членом", - пояснив генсек, зауваживши, що "внесок РФ – 10% бюджету Ради Європи".

Ця заява стала першим визнанням можливості виходу Росії зі складу Ради Європи з боку генсека РЄ.

Ягланд зазначив, що наразі невідомо, чи надійде платіж від РФ наступного року і він намагається домовитися з росіянами про відновлення платежів. "Якщо вони не будуть платити наступного року, ситуація буде ще небезпечнішою, в тому числі політично. Але зараз я сконцентрований на пошуку рішення проблеми".

"Нам потрібно вирішити, чи ми хочемо мати Росію в РЄ, чи за межами РЄ?" - запитав Генсек, додавши, що він є прибічником збереження Росії в складі організації.

Він закликав представників ПАРЄ "подивитися, що стало причиною конфлікту", хоча не уточнив, яку відповідь на це питання він дає для себе.

Нагадаємо, що Президентом ПАРЄ обрана Стелла Кіріакідес.

Джерело: Європейська правда
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