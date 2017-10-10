РФ може втратити статус члена РЄ, - Ягланд

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд наполягає на потребі відновити платежі Російської Федерації до бюджету РЄ.

Про це він заявив під час дебатів у ПАРЄ.

Ягланд попросив депутатів не сприймати російські платежі як суто фінансову проблему.

"Це не фінансова проблема. Просто неприпустимо, коли країна-член не платить до бюджету організації. Якщо держава-член не платить, вона не може бути членом", - пояснив генсек, зауваживши, що "внесок РФ – 10% бюджету Ради Європи".

Ця заява стала першим визнанням можливості виходу Росії зі складу Ради Європи з боку генсека РЄ.

Ягланд зазначив, що наразі невідомо, чи надійде платіж від РФ наступного року і він намагається домовитися з росіянами про відновлення платежів. "Якщо вони не будуть платити наступного року, ситуація буде ще небезпечнішою, в тому числі політично. Але зараз я сконцентрований на пошуку рішення проблеми".

"Нам потрібно вирішити, чи ми хочемо мати Росію в РЄ, чи за межами РЄ?" - запитав Генсек, додавши, що він є прибічником збереження Росії в складі організації.

Він закликав представників ПАРЄ "подивитися, що стало причиною конфлікту", хоча не уточнив, яку відповідь на це питання він дає для себе.

Нагадаємо, що Президентом ПАРЄ обрана Стелла Кіріакідес.