Росія планує побудувати стіну між окупованим Кримом і Україною

Кремль хоче відгородити Крим від материкової України стіною. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Так, на 16 жовтня росіяни запланували електронний аукціон з питань постачання та монтажу загородження з терміном завершення робіт у грудні 2017 року. Початкова ціна контракту - 212,9 млн руб.

За даними видання, мова йде про паркан заввишки трохи більше 2 м і довжиною близько 50 км. Імовірне місце будівництва - Красноперекопський район на півночі Криму.

Представник прикордонного управління ФСБ по Криму в інтерв'ю ЗМІ назвав це "черговим етапом облаштування державного кордону".

МЗС України у відповіді на запит видання заявило, що "будівництво стіни між материковою частиною України та тимчасово окупованою територією АР Крим стане черговим доказом спрямованості Москви на подальше порушення суверенітету і територіальної цілісності України".