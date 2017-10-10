Спалах АЧС зафіксували на Житомирщині

Спалах африканської чуми свиней зафіксували у Малинському районі на Житомирщині. Повідомлення про захворювання свиней надійшло 4 жовтня - тварини захворіли у приватному домоволодіння мешканця с. Головки Малинського району, інформує прес-служба Держпродспоживслужби області.

"Двоє з 12 свиней селянина вирішено було забити, а їх аналізи відправити до Києва, 6 жовтня загинуло ще троє свиней. Згодом з Києва було отримано результати аналізів, які підтвердили діагноз - у свиней виявили африканську чуму. 7 жовтня 2017 знищено сім голів свиней безкровним методом, трупи тварин спалені, проведена вимушена дезінфекція приміщення, де утримувались свині, та території господарського двору", - йдеться у повідомленні.

У службі зазначили, що наразі здійснюються заходи для запобігання поширення хвороби.

"Вже піддано забою 25 свиней на території, яка знаходиться у зоні ризику. Станом на 9 жовтня у вогнищі все поголів'я свиней піддано забою та утилізації (7 голів). В зоні захисту ( с. Квітневе, Лідовка, Маклаївка та Червоний Лан) забито 78 голів свиней, на даний час в цій зоні живі свині відсутні. Проводяться вимушені дезінфекції місць утримання та забою тварин. На карантинних постах триває спільне чергування спеціалістів. Вилучено та утилізовано біля 10 кг свинини", - додали у Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, нещодавно спалахи АЧС зафіксували у Харківській та Чернігівській областях.