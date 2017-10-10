У КМДА розказали про строки запуску тепла у житлові будинки столиці

Запуск тепла у житлові будинки столиці відбуватиметься за визначеним графіком, якого вимагає технологія безпечного й стабільного старту опалювального сезону, тобто протягом 7-10 днів. Про це заявив заступник очільника Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, повідомляє прес-центр КМДА.

Він пояснив, що таких заходів вживають для того, щоб система теплозабезпечення працювала збалансовано і можна було б уникнути підвищеної аварійності під час запуску тепла.

За його словами, для запуску теплоносія на понад 2,6 тисячі кілометрів теплових мереж, понад 11 тисяч багатоквартирних будинків необхідно до 10 днів.

"У минулому намагання деяких чиновників шляхом адміністративних рішень за 2-3 дні розпочати опалювальний період призводили до збільшення кількості гідравлічних ударів і пошкодження теплових мереж. Тому, враховуючи високий рівень зношеності трубопроводів у Києві, ми повинні забезпечити поступове входження в сезон опалення", - наголосив Пантелеєв.

Він додав, що з 9 жовтня у столиці розпочали подачу теплоносія в лікарні, дитячі садки та школи, втім їхнє підключення здійснюється за заявками їхніх адміністрацій.

Нагадаємо, раніше у Києві побили ініціаторів акції проти підвищення тарифів ЖКГ.