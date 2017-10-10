У Львові представили твори зі збірки магнатів Любомирських

Виставку відкрили у Палаці Лозинських, і це відділ Європейського мистецтва ХІХ – ХХІ століть Львівської національної галереї мистецтв ім. Бориса Возницького (вул. Стефаника, 3), а присвячена вона 200-річчю «Оссолінеуму» – національної бібліотеки Польщі, яка дала початок багатьом інституціям, що розвивали культуру в Галичині.

За словами куратора показу, головного зберігача фондів ЛНГМ Ігоря Хомина, на виставці «Музей князів Любомирських. Не/забута історія» публіці вперше одночасно демонструють таку кількість робіт зі збірки роду польських магнатів Любомирських, які від XV до XIX ст. володіли сотнями сіл, міст і містечок на території України та Польщі і спромоглися зібрати велику колекцію мистецьких творів.

З часом ця приватна збірка образотворчого мистецтва стала частиною «Оссолінеуму». За Радянського Союзі націоналізовані раритети князів Любомирських були розподілені між львівськими музеями. Більшість експонатів потрапила до Картинної галереї. Загалом, за словами Ігоря Хомина, до фондів галереї передали понад 700 об'єктів, і це було 1940 року. Згодом, 1956-го, збірка поповнилася надходженнями з Історичного музею, який передав галереї портрети польських діячів культури та історичних діячів.

«Отже, колекція Любомирських у нас – це понад 900 одиниць», – зазначає куратор виставки. І додає, що гармонійності у розміщенні експонатів у музейному просторі досягнуто завдяки майстерності дизайнера Сергія Петлюка.

На полотнах, що їх демонструють у кількох залах Львівської картинної галереї, – батальні сцени, історичні події і постаті, міфологічні сюжети, натюрморти... Доволі великий відсоток експонованого перед тим, як потрапити на очі публіки, пройшов реставрацію.

Почесними гостями на урочистому відкритті виставки «Музей князів Любомирських. Не/забута історія» стали директор Національної бібліотеки імені Оссолінських у Вроцлаві Адольф Юзвенко, Генеральний консул Республіки Польща у Львові Рафал Вольський та директор польського Інституту дослідження мистецтва IRSA, головний редактор часопису Artibus et Historiae Юзеф Грабський.

«Хочемо допомогти у реставрації працівникам Львівської галереї мистецтв, бо твори зі збірки Любомирських мають бути експоновані і в Україні, і за кордоном, обов’язково – у Польщі, бо мистецтво має об'єднувати», – зазначив, зокрема, Адольф Юзвенко.

«Загальновідомо, що спадкоємцями «Оссолінеуму» є щонайперше Львівська наукова бібліотека ім. Василя Стефаника та Національна бібліотека ім. Оссолінських у Вроцлаві. Водночас спадкоємцями «Оссолінеуму» є і Львівська галерея мистецтв ім. Бориса Возницького, Львівський історичний музей та Музей етнографії та художнього промислу у Львов», – говорить директор ЛНГМ Тарас Возняк. Й особливо наголошує на тому, що сьогодні всі ці інституції успішно продовжують традиції просвітництва, започатковані його засновниками.

Відвідати виставку «Музей князів Любомирських. Не/забута історія» (вул. Стефаника, 3) встигнуть всі охочі – експозиція буде чинна до 17 грудня.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Романа БАЛУКА.