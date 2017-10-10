У Мінфіні очікують на ще один транш МВФ цього року, - Данилюк

Україна схильна до продовження проведення глибоких реформ, які необхідні для продовження співпраці з МВФ. Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в інтерв'ю виданню Financial Times.

За його словами, цього року українська влада має отримати ще один транш в розмірі $1,9 млрд, хоча інвестори і посадовці МВФ висловили стурбованість тим, що імпульс для реформ газового ринку і сільського господарства може зникнути, передає Еспресо.

"Ми цінуємо нашу співпрацю з МВФ і досягнуті нами результати, і ми також високо цінуємо наші зобов'язання. Вся програма ( МВФ, - ред.) була побудована таким чином, щоб країна процвітала. Україна ніколи раніше не заходила так далеко у співпраці з МВФ. Це ключова роль нинішнього уряду", - наголосив Данилюк.

Він додав, що реформи вже починають приносити свої плоди, зокрема політична асоціація і торгівля з ЄС тепер "працюють" і допомагають різко збільшити експорт до Європу.