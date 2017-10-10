У МЗС Угорщини наполягають на перегляді Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

На зустрічі з главою Закарпатської облдержадміністрації Геннадієм Москалем міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто наголосив на необхідності переглянути Угоду про асоціацію між Україною та ЄС через освітній закон. Про це Геннадій Москаль повідомив на своєму офіційному сайті, зазначивши, що "розмова відбувалася в неофіційній обстановці".

"Головною темою для розмови став прийнятий нещодавно Верховною Радою України закон про освіту, який викликав неоднозначну реакцію сусідів України, членів Євросоюзу", - зазначив Москаль.

За його словами, низка норм ухваленого закону не відповідає ратифікованим Україною міжнародним угодам та міждержавним договорам. "Тому Закарпатська обласна рада звернулася до Президента України з проханням направити закон про освіту для експертного висновку в європейські інституції. І те, що закон дійсно направили у Венеціанську комісію, свідчить – наше звернення було вірним", - заявив Москаль.

Він вважає, що покращити рівень володіння державною мовою представниками національних меншин слід таким чином – збільшити кількість години української мови і вдосконалити методику її викладання. Це в компетенції Міністерства освіти й науки України, передає Укрінформ.

Зі свого боку Сіярто підкреслив, що підтримка угорської громади на Закарпатті (так само, як і в регіонах інших сусідніх країн, де компактно проживають угорці) для Угорщини дуже важлива – і Угорщина й надалі допомагатиме закарпатській меншині у рамках усіх діючих проектів про співпрацю.

Разом із тим, Сіярто наголосив на необхідності переглянути Угоду про асоціацію між Україною та ЄС – і Угорщина зі свого боку ініціюватиме цей перегляд.