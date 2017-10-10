У найбільших містах країни пройде Всеукраїнський марш за права тварин

У неділю, 15 жовтня, вперше відбудеться Всеукраїнський марш за права тварин. О 12:00 в Києві, Одесі і Львові, Дніпрі, Харкові та Миколаєві, Рівному та Ужгороді, Запоріжжі, Кривому Розі, Івано-Франківську і Маріуполі місцеві мешканці пройдуть центральними вулицями, аби заявити, що права тварин для України - не порожні слова. Ініціатором маршу виступає зоозахисна організація UAnimals.

«Цивілізовані країни забороняють цирки з тваринами, хутряне виробництво та посилюють покарання за жорстоке поводження. В Україні ж збираються відмінити обмеження для шапіто, а закон просто не діє. Взагалі! — заявляє засновник UAnimals Олександр Тодорчук. — Живодери сміються над поліцією і суддями та продовжують травити, різати та душити безпритульних тварин. Збоченець, що хизується вбивством тисяч собак, спокійнісінько ходить по Києву. На заборону шапіто всім наплювати. Закон є, але виконувати його ніхто не хоче: ні цирки, ні поліція, ні шапіто, ні міністерства. То ж лише закон, а не щось дійсно важливе!»

Учасники мітингу хочуть привернути увагу громадськості до проблем жорстокого ставлення до тварин. Активісти впевнені: живодери і садисти мають сидіти у в’язницях, а не насміхатися над судами і вбивати тисячі безпритульних тварин. Організатори також вимагають заборонити експлуатацію тварин у цирках та притравочні станції, де тварини перетворюються на тренажери для вбивств, і закликають українців відмовитися від натурального хутра.

Свою підтримку події вже висловили представники багатьох громадських організацій та відомі українці, серед яких переможниця «Євробачення» Джамала. «Дикі тварини повинні жити на волі, а не розважати людей. Леви в цирку, екзотичні звірі, яким важко мешкати в нашому середовищі, живуть у постійному стражданні. Ми повинні припинити знущання над тваринами! В 21-му сторіччі це неприпустимо!» — каже співачка.

Долучився до підтримки зоозахисного маршу і паралімпійський чемпіон Андрій Демчук: «Лише самі дотримуючись прав та добившись поваги прав друзів наших менших іншими, ми маємо право вимагати поваги прав людини!»

У Києві мітинг стартуватиме 15 жовтня о 12:00 в парку імені Тараса Шевченка. Деталі події на сторінці https://www.facebook.com/events/129642111016441/