У Сирії під час зльоту розбився російський військовий літак

У Сирії на базі Хмеймім російський військовий літак Су-24 під час зльоту викотився за межі злітно-посадкової смуги, екіпаж не встиг катапультуватися і загинув. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Міноборони Росії.

За даними відомства, це сталося 10 жовтня, коли бомбардувальник готувався до бойового вильоту.

За повідомленням, літак зруйнований. У Міноборони Росії заявили, що однією з причин катастрофи могла стати технічна проблема.

Екіпаж Су-24 зазвичай складається з двох пілотів.

За офіційними даними Москви, за два роки участі Росії у війні в Сирії там загинули близько 40 російських військовослужбовців, зокрема, трохи більше ніж 10 із початку цього року. За даними спостерігачів і журналістів, справжні цифри значно більші, особливо коли взяти до уваги загибель у Сирії бійців приватних військових компаній, що формально не є військовослужбовцями і в офіційні статистики не потрапляють. Зокрема, за даними агентства «Ройтерз», лише з початку цього року в Сирії загинули вже понад 40 росіян.

Нагадаємо, на днях президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про початок "серйозної" операції в провінції Ідліб на північному заході Сирії.