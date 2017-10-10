Україна налагодила виробництво широкого спектру зброї, - Турчинов

Україна змогла налагодити виробництво широкого спектру зброї для забезпечення потреб Збройних сил. Про це сказав секретар РНБО Олександр Турчинов під час церемонії відкриття "Зброя та безпека-2017", передає прес-центр РНБО.

"Український ОПК задовольняє всі основні потреби нашої армії, Національної гвардії, СБУ, прикордонників, Національної поліції та інших силових структур", - сказав він.

За його словами, щоб захистити країну, був організований випуск найбільш широкого спектру зброї - від пістолетів, автоматів, кулеметів, мінометів до потужної бронетанкової техніки та сучасних і ефективних ракетних комплексів.

"З перших днів відродження нашого ОПК та ремілітаризації країни для нас пріоритетним стало партнерство державного та приватного секторів. Створення спільних проектів, кооперація, імпортозаміщення, доброчесна конкуренція стали головними стимулами розвитку ОПК", - зазначив Турчинов.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні проходить місячник добровільної здачі зброї.