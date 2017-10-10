Україна не буде торгувати своїм суверенітетом, - Геращенко про заяву президента Чехії

Україна не буде торгувати своїми громадянами, територією, суверенітетом , честю і гідністю та вести перемовини про визнання анексії окупованих територій.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Україна не буде торгувати своїми громадянами, територією, суверенітетом , честю і гідністю. Це не продається", - йдеться у повідомленні.

За її словами, заклик президента Чехії Мілоша Земана домовитися з Росії про компенсацію за Крим є верхом цинізму.

"Але ще більше мене засмутили ті аплодисменти деяких європейців , які звучали в залі під час виступу Земана , заяви деяких парламентарів ПАРЄ про його прозорість і мудрість", - додала Геращенко.

Як стало відомо, сьогодні у Парламентській асамблеї Ради Європи президент Чеської Республіки Мілош Земан заявив, що вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.