Україна офіційно відповіла на заяву Земана щодо окупованого Криму

В Україні з обуренням сприйняли висловлювання президента Мілоша Земана під час його виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС України.

"Спроба запропонувати не тільки умиротворення агресора, але й легітимізацію анексії АР Крим шляхом "продажу" частини нашої території, є абсолютно не прийнятною для сучасної Європи. Важко повірити, що ми це чуємо від президента країни, яка стільки страждала від Мюнхенської змови", - йдеться у заяві.

У МЗС підкреслили, що Україна ніколи не торгуватиме своєю територією, своїми цінностями і своєю свободою.

"В умовах, коли тисячі українців загинули від рук російських окупантів, десятки тисяч українців та кримських татар переслідуються окупаційним режимом, ця пропозиція виходить за політичні рамки і є відвертим цинізмом", - зазначили у міністерстві.

Водночас, в Україні високо цінують вагому підтримку та солідарність Уряду Чехії та чеського народу, які проявляються в конкретних справах та практичній допомозі. Яскравим прикладом цьому є нещодавній візит делегації Сенату Чеської Республіки на Донбас.

Нагадаємо, сьогодні у Парламентській асамблеї Ради Європи президент Чеської Республіки Мілош Земан заявив, що вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.

У свою чергу, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що Україна не буде торгувати своїми громадянами, територією, суверенітетом , честю і гідністю та вести перемовини про визнання анексії окупованих територій.