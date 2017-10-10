Україна представила новий безпілотний "Фантом-2" у Вашингтоні

"Спецтехноекспорт" представив нову безпілотну наземну бронемашину "Фантом-2" на міжнародній оборонній виставці AUSA-2017 у Вашингтоні. Ця техніка є продовженням лінійки українських інноваційних "Фантомів" для ведення бойових дій.

Про це повідомляється на сайті ДК "Укроборонпром".

"Український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) швидко імплементує досвід гібридної війни та впроваджує у виробництво новітні розробки. Перший "Фантом" був представлений міжнародній спільноті в лютому на IDEX-2017, через півроку наші фахівці розробили наступну його модифікацію, а вже сьогодні "Фантом-2" стає прем'єрним озброєнням на стенді концерну в рамках AUSA-2017", - повідомив директор "Спецтехноекспорту" Павло Барбул.

Наземний безпілотник "Фантом-2" має колісну формулу 8х8 та протягом 15 хвилин може бути оснащений гусеницями. Запас ходу нового "Фантому" сягає до 130 км, він розвиває швидкість до 60 км/год, а потужність гібридного двигуна сягає 80 кВт. Керування здійснюється за захищеним радіоканалом, дальність якого сягає 20 км, або через волоконний кабель довжиною 5 км. Машина оснащена спареним 23мм автоматичним кулеметом, системою залпового вогню некерованими ракетами РС-80 та двома пусковими установками для керованих протитанкових ракет.