Україна залишається на 1 місці в ЄС за кількістю психічних розладів, - Мінсоцполітики

Понад 3% від загальної кількості населення України мають психічні розлади. Майже 2 мільйони українців щороку стають пацієнтами психіатричних лікарень, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Україна посідає перше місце за кількістю психічних розладів у Європі вже кілька років поспіль.

«За оцінками фахівців, від різних нервових розладів страждає кожен третій українець. Найважливіше, що втрачає людина через нервово-психічні розлади – це працездатність. Інвалідизація від психічних захворювань вийшла на друге місце серед інших захворювань», – кажуть в Мінсоцполітики.

За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 2020 року психічні розлади увійдуть до першої п'ятірки хвороб, які будуть лідирувати за кількістю людських трудовитрат, пов'язаних з цими захворюваннями.

У міністерстві нагадують про необхідність зберігати душевну рівновагу і при необхідності звертатися за допомогою, а не пускати на самоплив симптоми перевантаження, депресії або емоційної нестійкості.

Зазначимо, 10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров'я. Він був заснований Всесвітньою федерацією психічного здоров’я у 1992 році.