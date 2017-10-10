В Африці відкриють імміграційні центри для тих, хто хоче виїхати до Франції, - Макрон

Влада Франції планує впустити в країну 10 тисяч легальних мігрантів вже в найближчі два роки. В Африці мають відкрити спеціалізовані імміграційні центри. Про це в понеділок заявив президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі з Верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді, інформує DW.

"У взаємодії з Управлінням ООН у справах біженців (UNHCR) Париж підготує десять тисяч місць для переселення біженців, які перебувають зараз у Туреччині, Ливані, Йорданії, Нігері та Чаді", - йдеться у повідомленні.

Єврокомісія наприкінці вересня 2017 року оголосила своєю метою в найближчі два роки надати легальний в'їзд щонайменше 50 тисячам біженців. У Брюсселі вважають, що завдяки цим заходам нелегальна міграція, яку також називають "економічною", може бути скорочена. За програмою, яка передувала нинішній, з липня 2015 року в європейські країни в'їхали близько 23 тисяч осіб.

У найближчі тижні в Чаді та Нігері мають відкритися перші спільні імміграційні центри UNHCR і французького відомства у справах біженців Ofpra. Таким чином у Парижі хочуть ідентифікувати тих, кому потрібна допомога і захист, в транзитних країнах, щоб потім, можливо, надати їм право на притулок. При цьому в Європі сподіваються зупинити потік біженців, які прагнуть потрапити до Європи через Середземне море.