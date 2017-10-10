В Каліфорнії внаслідок маштабних лісових пожеж загинули вже 10 людей

Десять людей загинули в американському штаті Каліфорнія внаслідок маштабних лісових пожеж, які охопили понад 57 000 акрів. Понад 100 осіб даправили до лікарень з проблемами з опіками, задухою від диму і задишкою, повідомляє CNN.

Наразі серед загиблих - десятеро людей, і очікується зростання їх кількості. Більше 100 звернулися по медичну допомогу з приводу поранень або травм, пов'язаних із пожежею, включно з опіками та отруєнням димом. У восьми округах було знищено близько 1500 структур та спалено понад 57 000 акрів.