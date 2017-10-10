В Україні набув чинності закон про продовження особливого статусу Донбасу

В Україні набув чинності закон про створення умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей, яким на рік продовжується особливий статус ОРДЛО. Документ опублікований в парламентській газеті "Голос України".

Згідно з текстом документа, закон набуває чинності з дня публікації.

Даним документом вносяться зміни в закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО від 2014 року. Зокрема, стаття 1 викладено у новій редакції і передбачає продовження особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО на рік.

Нагадаємо, за минулу добу незаконні збройні формування 12 разів порушили режим припинення вогню.