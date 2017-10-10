В українському МЗС пообіцяли відреагувати на заяву угорської сторони щодо перегляду угоди про асоціацію з ЄС

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив про необхідність переглянути Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. В українському МЗС пообіцяли відреагувати на його заяву. Про це заявила прес-секретар МЗС Мар'яна Беца, повідомляє LIGA.net.

За її словами, заяви Сіярто "є досить серйозними", тому "відповідь вимагає зваженого підходу".

"На кожен крок Сіярто або інших угорських посадових осіб ми не завжди реагуємо, оскільки вони щодня щось коментують, нагнітаючи ситуацію. Але наша позиція щодо закону про освіту залишається незмінною", - додала вона.

Раніше глава угорського зовнішньополітичного відомства заявив, що на наступному засіданні Ради ЄС Угорщина ініціює перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС через закон про освіту.