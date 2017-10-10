Венеціанська комісія РЄ зробить висновок щодо закону України "Про освіту" у грудні

Венеціанська комісія Ради Європи зробить висновок щодо закону України "Про освіту" до грудневої сесії. Про це повідомили у секретаріаті Венеціанської комісії, повідомляє УНІАН.

"Висновок готується до грудневої сесії Венеціанської комісії", - повідомили у секретаріаті.

Раніше повідомлялося, що уряд України направив закон "Про освіту" на експертизу до Венеціанської комісії – консультативного органу з конституційного права при Раді Європи.

Раніше повідомлялося про те, що президент Петро Порошенко підписав закон України №2145-VIII "Про освіту", прийнятий Верховною Радою України 5 вересня 2017 року. Застереження проти нього висловили Угорщина, Румунія, Болгарія, Росія та Молдова.

Зокрема, уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського Союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною. Однак постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що позиція Угорщини не вплине на оцінку Ради Європи.

Очільник МЗС України Клімкін заявляє, що мовна правка закону про освіту не обмежує права національних меншин, і Україна працює над тим, щоб громадяни угорського походження почувалися максимально комфортно.

Парламентська асамблея збирається на осінній сесії провести термінові дебати щодо статті 7 закону України "Про освіту", підтвердивши цим запит угорців і інших депутатів. Також нещодавно Угорщина зажадала перегляду Угоди про асоціацію між Україною та ЄС через закон про освіту.