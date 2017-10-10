Внаслідок падіння літака в Бразилії загинули 3 людини

У Бразилії в штаті Сан-Паулу в результаті падіння літака на будинок загинули три людини. Про це повідомляє Diario do Nordeste.

Після падіння літака в муніципалітеті Сан-Жозе-ду-Ріу-Прету була зруйнована частина будинку. Відзначається, що усі жертви у момент події знаходилися в літаку.

За даними місцевої пожежної служби, мешканці зруйнованого будинку не постраждали. Причини надзвичайної події встановлюються.

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