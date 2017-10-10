ЄП може запропонувати Україні "Східне партнерство+"

Європарламент пропонує конкретні заходи на підтримку країн "Східного партнерства", в особливості України, Молдови та Грузії.

Про це йдеться у затвердженому у вівторок комітетом ЄП у закордонних справах проекті резолюції, яка включає рекомендації керівним інституціям ЄС щодо опрацювання порядку денного і рішень саміту "Східного партнерства", який пройде 24 листопада у Брюсселі.

Зокрема європарламентарії підтримують створення так званої моделі "Східне партнерство+" для країн, які досягли суттєвого прогресу у проведенні реформ, спрямованих на зближення з ЄС, задля створення можливостей у приєднанні до митного та енергетичного союзів, до Шенгенської зони, скасування тарифів за роумінг, а також залучення до спільної політики безпеки та оборони ЄС.

Для наступного саміту "Східного партнерства" депутати Європарламенту із закордонних справ рекомендують: