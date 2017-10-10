ЄП може запропонувати Україні "Східне партнерство+"

Європарламент пропонує конкретні заходи на підтримку країн "Східного партнерства", в особливості України, Молдови та Грузії.
Про це йдеться у затвердженому у вівторок комітетом ЄП у закордонних справах проекті резолюції, яка включає рекомендації керівним інституціям ЄС щодо опрацювання порядку денного і рішень саміту "Східного партнерства", який пройде 24 листопада у Брюсселі.
Зокрема європарламентарії підтримують створення так званої моделі "Східне партнерство+" для країн, які досягли суттєвого прогресу у проведенні реформ, спрямованих на зближення з ЄС, задля створення можливостей у приєднанні до митного та енергетичного союзів, до Шенгенської зони, скасування тарифів за роумінг, а також залучення до спільної політики безпеки та оборони ЄС.
Для наступного саміту "Східного партнерства" депутати Європарламенту із закордонних справ рекомендують:
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Створити трастовий фонд для України, Грузії та Молдови, який має забезпечити приватні і державні інвестиції у соціально-економічну інфраструктуру цих країн;
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ЄП підтримує проведення подальших економічних реформ у країнах "Східного партнерства", включаючи ліквідацію монополій, обмеження ролі олігархів, запобігання відмиванню грошей та уникнення від оподаткування;
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Наголошується на необхідності продовження тиску на Росію з метою вирішення конфліктів у східній Україні та відновлення суверенітетів на окупованих територіях: України у Криму, Грузії в Абхазії і Південній Осетії та Молдови у Придністров’ї;
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Профільний комітет законодавчого органу ЄС підтримує й розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ на сході України.