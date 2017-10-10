З 1901 року жінки отримували Нобелівські нагороди тільки 49 разів, - комітет

Чоловіки стали володарями усіх нагород Нобелівської премії-2017. Факт констатував секретар Королівської шведської академії наук Горан Ханссон, пише Hindustan Times.

"Ми дуже пишаємося лауреатами цього року, але шкодуємо, що серед них немає жінок. Частково так виходить тому, що нам доводиться чекати, поки те чи інше відкриття буде перевірене й підтверджене. А 20-30 років тому серед вчених було менше жінок. Але я не впевнений, що це вичерпне пояснення", - сказав Ханссон.

Так, володарями усіх нагород цього року стали чоловіки, за виключенням премії миру, яку розділили близько сотні гуманітарних організацій, передає Еспресо.

"В минулому році 11 чоловіків отримали Нобелівські премії.... Але знову ж, нобелівські судді не знайшли жінок, гідних нагороди. Існує стара приказка: двічі - збіг, тричі - тенденція", - пише видання.

Востаннє заслуги жінок були відзначені Нобелівським комітетом в 2015-му. Тоді лауреатами премії стали письменниця Світлана Алексієвич і китайський хімік Ту Юю. До них приєдналися вісім чоловіків і одна організація.

З 2000 року лауреатами Нобелівської премії стали 189 чоловіків (87% від загальної кількості лауреатів), 8 організацій (4%) і 19 жінок (9%). А за всю історію Нобелівської премії з 1901 року жінки удостоїлися нагороди тільки 49 разів.

"Ми зацікавлені, ми вживаємо заходів і сподіваємося, що протягом п'яти-десяти років побачимо зовсім інший розподіл", - підсумував секретар шведської академії наук.