З міркувань безпеки парламент Каталонії оточили силовики

Спецназ взяв під контроль будівлю парламенту перед виступом лідера автономії Карлеса Пучдемона. Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що ці заходи були прийняті з міркувань безпеки після масових недільних демонстрацій супротивників відділення автономії від Іспанії.

Перед будівлею парламенту розмістилися озброєні правоохоронці. Вони, начебто мають завадити лідеру Каталонії проголосити незалежність регіону, під час виступу перед депутатами щодо результату референдуму.

Нагадаємо, мер Барселони Ада Колау заявила, що самих лише результатів референдуму недостатньо для проголошення незалежності.