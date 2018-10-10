Денісова знову закликала РФ підтвердити припинення голодування Сенцова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що російська сторона наразі не надала якихось документів на підтвердження того, що ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов припинив голодування.

Про це Денісова розповіла в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії і додала, що вона знову звернулася до Росії із закликом надати такі документи.

«Анатолій Сак, уповноважений з Ямало-Ненецького автономного округу, сказав, що Олег не припинив голодування. Я намагалася додзвонитися до Сака. Він сказав, що всі питання до Москалькової. А Москалькова сказала, що він припинив. Я вчора знову звернулася з такими ж листами, надати мені все-таки підтвердження того чи іншого факту. І тому я обов’язково буду боротися», – сказала омбудсмен.