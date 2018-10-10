Доба ООС: позиції ЗСУ обстрілювали 39 разів, один загиблий і двоє поранених

Упродовж минулої доби, 9 жовтня, ситуація в районі проведення операції загострилася, проте залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.



Окупанти 39 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому 14 разів було застосовано озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України на офіційному сайті.



Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Золоте, Новозванівка, Луганське, Новолуганське, Травневе, Залізне, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Березове, Новотроїцьке, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.



Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ствольну артилерію калібру 152 мм ворог застосував, відкриваючи вогонь по опорному пункту наших військ поблизу Новотошківське, а калібру 122 мм — у районі населеного пункту Водяне. Позиції Об’єднаних сил в районі Луганського, Гнутового та Лебединського противник обстрілював з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Кримського, Новотошківського, Золотого, Новозванівки, Луганського, Новолуганського та Водяного вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. По захисниках Кримського та Новозванівки крім того окупанти застосовували озброєння бойових машин піхоти БМП-1. Позиції Об’єднаних сил у районі Золотого були обстріляні також протитанковими керованими ракетами.



В ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, двоє отримали легкі поранення.



За даними розвідки, трьох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та п’ятьох поранено.



Від початку поточної доби противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил на Маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Гнутове та Широкине. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.



Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил.