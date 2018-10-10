Екзархи Даниїл та Ілларіон прибули на Синод Вселенського патріархату

Екзархи Вселенського патріархату архієпископ Памфільський і Західної єпархії Української православної церкви в США Даниїл та єпископ Едмонтонський і Західної єпархії Українського православної церкви в Канаді Ілларіон прибули на Синод, який вже розпочався, попередньо помолившись та приклавшись до мощів святих в храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Буде все добре. З Божою поміччю. Думаю, так», - відповів лаконічно екзарх Даниїл на запитання кореспондента Укрінформу про перспективи сьогоднішнього дня засідання Синоду, на якому очікується заслуховування звітів екзархів Даниїла та Ілларіона за результатами візиту в Україну.

Екзарх Даниїл розповів журналістам про своє враження від поїздки в Україну.

«Я був радий побачитися з представниками церковної та світської влади України. Враження від поїздки добрі», - вказав він.

На уточнююче запитання, чи готовий народ до церковного об'єднання, екзарх наголосив, що «Україна готова розглядати питання церковного об'єднання протягом вже 27 років, якщо не довше - століття».

Проігнорувавши провокативне питання російських телеканалів про можливе загострення ситуації в Україні після отримання Томосу, він благословив всіх журналістів та побажав всім гарного дня.