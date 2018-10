Італія хоче розглянути питання фінансування бізнесу РФ, ЄС не підтримує, - ЗМІ

Італія прагне проштовхнути у ЄС питання фінансування російського бізнесу, проте держави-члени не в захваті від пропозицій Рима

Про це у своєму Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо свобода" Рікард Йозвяк.

За його інформацією, Італія все ще наполягає на дебатах в рамках Європейської ради наступного тижня щодо фінансування малого і середнього бізнесу в Росії через Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції і розвитку.

Втім, ініціатива Рима не має підтримки, зазначає журналіст.

"Жодних рішень за підсумками не очікується, багато держав-членів не в захваті після нападів у Солсбері та на Організацію із заборони хімічної зброї. Але це може бути пов'язано із продовженням санкцій на засіданні Європейської ради в грудні", - пояснив Йозвяк.

seems like #Italy still is pushing for a debate at #EUCO nxt week on funding for SMEs in #Russia via EIB & EBRD. no concl. expected on it & many other MS not keen after #Salisbury & #OPCW attacks but it can be linked to the prolongation of sanctions at Dec EUCO. #Ukraine #Crimea