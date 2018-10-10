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КВУ пояснив, чому застава на виборах Президента має бути 10 мільйонів

10 жовтня, 2018 - 21:05
Фото Facebook

Комітет виборців України закликав парламент внести зміни до законодавства про вибори Президента і збільшити у чотири рази грошову заставу для кандидатів в президенти - до 10 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні КВУ у Facebook.

"Ми пропонуємо підвищити грошову заставу вчетверо - з 2,5 до 10 млн грн з тим, щоб поставити певні перешкоди для кандидатів, які сприймають вибори як певний комічний жанр або сприймають вибори просто як захист від переслідувань», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Водночас він пропонує, щоб застава поверталася не лише двом учасникам другого туру, а й для тих кандидатів, які отримали більше 5-7% голосів.

На його переконання, також слід обмежити політичну рекламу.

У КВУ висловилися і за підвищення прозорості виборчих коштів - наприклад, шляхом запровадження механізму своєчасного звітування кандидатів у режимі онлайн, та наголосили, що ЦВК та НАЗК мають активніше працювати в напрямку перевірки надходжень та витрат із виборчих фондів кандидатів.

У КВУ також переконані, що треба посилити роль дебатів між кандидатами та передбачити підставою для винесення попередження від Центрвиборчкому відмову кандидата від участі у дебатах.

 
    
Джерело: День
          
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