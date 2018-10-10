Луценко анонсував підозру Фірташу

Генпрокурор Юрій Луценко анонсував повідомлення про підозру і проведення слідчих дій у справі стосовно несплати податків підприємствами олігарха Дмитра Фірташа.

Про це він повідомив у коментарі журналістам у середу, передає Укрінформ.

"Пану Фірташу в найближчі місяці будуть "добрі" від нас повідомлення з органів прокуратури. Це буде стосуватися і облгазів, і хімзаводів, і підприємств на тимчасово окупованій території", - заявив генпрокурор.

За словами високопосадовця, "наглість, з якою цей громадянин звертається до Москви з вимогою покарати Україну, перейшла будь-які межі".

"А значить, що ця справа лежить у найближчій до моєї правої руки стопочці", - резюмував Луценко.

Раніше суд забрав у Фірташа майно Запорізького титано-магнієвого комбінату.

.