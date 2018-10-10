На арсеналі в Ічні досі лунають поодинокі вибухи

На військовому арсеналі в Ічні Чернігівської області ще чути поодинокі вибухи.

Таку інформацію повідомив прес-секретар Міністерства оборони Олексій Чернобай, передає прес-служба міністерства.

"Станом на 16.30, над Арсеналом спостерігається незначне задимлення та наявні поодинокі вибухи", - повідомив Чернобай.

З метою локалізації осередків тління на території 6-го Арсеналу працює військова техніка підрозділів ЗС України. Зокрема, на технічній території працюють 3 інженерні машини розгородження (ІМР) та 9 пожежних танків ГПМ-54, а також 15 пожежних автомобілів від підрозділів, задіяних до ліквідації пожежі. 2 літаки АН-32П від ДСНС здійснили 18 скидів води над осередками тління.

На території 6-го Арсеналу працюють 10 груп розмінування, які здійснюють пошук та очищення території від вибухонебезпечних предметів.

Координацію локалізації надзвичайної події безпосередньо здійснює оперативна група, яку очолює начальник Генерального штабу ЗС України генерал армії України Віктор Муженко та заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський.

Нагадаємо, на Чернігівщині вибухнули склади боєприпасів.

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