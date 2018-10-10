На подолання наслідків вибухів у Чернігівській області виділено 100 млн гривень

Кабінет міністрів України сьогодні, 10 жовтня 2018 року, прийняв рішення про виділення 100 млн гривень на подолання наслідків вибухів у Чернігівській області.

Про прийняття відповідного рішення заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає РБК-Україна.

Так, Гройсман зазначив, що всі заходи щодо з розмінування території Чернігівської області та її очищення потрібно продовжувати в посиленому режимі.

"100 млн ми виділяємо з резервного фонду на область (Чернігівську область, - ред.) і область вже буде визначатися з точки зору підтримки. Одразу доручення Міністерству фінансів, дуже швидко скоординувати з областю, щоб там не було бюрократичної тяганини...Мінекономіки, Мінфін, швидко оперативно з облдержадміністрацією спрацювати", - заявив він.

Нагадаємо, приблизно о 3:30, 9 жовтня поблизу села Дружба та Августовка на Чернігівщині лунали вибухи на військових складах, евакуйовані 10 тисяч жителів.

Через вибухи Порошенко викликав до себе силовиків, Гройсман прибув в область.

Пізніше повідомили, що прокуратура порушила справу за фактом вибухів на арсеналі на Чернігівщині.

Повідомлялося, що CБУ розслідує кілька версій надзвичайної події на Чернігівщині, зокрема, Служба безпеки України у рамках своєї компетенції відпрацьовує версію про можливу диверсію.

Повідомлялося також, що Порошенко прокоментував вибухи на склади боєприпасів.

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