На посаду постійного представника США при ООН розглянуть 5 кандидатур, - Трамп

Глава Білого дому Дональд Трамп має намір розглянути п'ять кандидатур на посаду наступного постійного представника США при ООН після того, як у вівторок Ніккі Гейлі заявила, що піде відставку.

Про це президент США заявив репортерам у вівторок, передає Reuters.

"Президент Трамп заявив журналістам на "борту номер один" у вівторок, що він звузив список потенційних кандидатів на заміну посла в ООН Ніккі Гейлі до п'яти осіб", - повідомив телеканал.

Трамп заявив, що ближчими тижнями оприлюднить ім'я кандидата на високу дипломатичну посаду. Водночас, з п'яти прізвищ глава Білого дому назвав публічно принаймні одне ім'я, яке присутнє в його короткому списку – колишню заступницю радника з питань нацбезпеки Білого дому Діну Пауелл.

Як зауважив сам Трамп, це та особа, кандидатуру якої він розглянув би.

Діна Пауелл, яка залишила Білий дім у січні, має досвід роботи керуючим директором компанії Goldman Sachs, а також високопоставленим чиновником адміністрації Джорджа Буша- молодшого.