Душевна краса людини є першопричина та джерело великих справ.
Генріх Нейгауз, український піаніст, педагог, публіцист і музично-суспільний діяч німецького походження

На Волині відреставрують пам'ятник Липинському

10 жовтня, 2018 - 18:32
Фото Волинь-нова

Обласна рада виділила на реконструкцію 400 тисяч гривень

Про це повідомляє "Волинь-нова".

Пам’ятник видатному історику, політологу В’ячеславу Липинському бачить кожен, хто проїжджає через село Затурці Локачинського району трасою Володимир-Волинський – Луцьк.

"Зовсім не до честі нам, нинішньому поколінню, що погруддя, яке було встановлене ще у 2002 році як тимчасове, полатане різними відтінками гіпсу", – пише автор Ірина Романюк.

Затурці є батьківщиною теоретика української державності В’ячеслава Липинського, про якого неоднарозово писав "День".

Тому на черговій 21-ій сесії Волинської обласної ради нарешті спрямували до бюджету Затурцівської сільської ради 400 тисяч гривень на реконструкцію пам’ятника видатному волинянину.

В’ячеслав Липинський увійшов в українське суспільне життя на початку ХХ століття як послідовний прихильник державної незалежності України, утвердження української самостійницької політичної думки.

Читайте також - "Липинський Incognita".

Більше новин

У Маріуполі відкрили пам'ятник загиблим військовим лікарям
Під Києвом масштабно відзначать Покрову
На Чернігівщині лунають вибухи на військових складах, евакуйовані 10 тисяч жителів (відео)
У Києві "бабине літо" протримається до кінця тижня, - синоптики
"Укрзалізниця" буде здавати вагони в оренду через ProZorro
У в'язниці Вінниці кілька днів катували засудженого, - ГПУ

Новини партнерів

Loading...