На Волині відреставрують пам'ятник Липинському

Обласна рада виділила на реконструкцію 400 тисяч гривень

Про це повідомляє "Волинь-нова".

Пам’ятник видатному історику, політологу В’ячеславу Липинському бачить кожен, хто проїжджає через село Затурці Локачинського району трасою Володимир-Волинський – Луцьк.

"Зовсім не до честі нам, нинішньому поколінню, що погруддя, яке було встановлене ще у 2002 році як тимчасове, полатане різними відтінками гіпсу", – пише автор Ірина Романюк.

Затурці є батьківщиною теоретика української державності В’ячеслава Липинського, про якого неоднарозово писав "День".

Тому на черговій 21-ій сесії Волинської обласної ради нарешті спрямували до бюджету Затурцівської сільської ради 400 тисяч гривень на реконструкцію пам’ятника видатному волинянину.

В’ячеслав Липинський увійшов в українське суспільне життя на початку ХХ століття як послідовний прихильник державної незалежності України, утвердження української самостійницької політичної думки.

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