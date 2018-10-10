НБУ дозволив відкривати рахунки в банку дистанційно

Від 5 листопада українцям розширять можливості використання дистанційної ідентифікації фізичних осіб через Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб BankID Національного банку України. Нині ця система дозволяє отримувати дистанційно адмінпослуги, а через місяць розширять банківські.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.
Зокрема, нові правила дозволять відкривати банківські рахунки на відстані в тих фінустановах, які підключені до BankID. До речі, підключення всіх учасників до системи є безкоштовним.
У НБУ зазначили, що відповідна постанова визначає: умови та порядок підключення, зупинення використання та відновлення роботи абонентів BankID, а також порядок користування цією системою для абонентів та користувачів (фізосіб); процедуру проходження дистанційної ідентифікації фізосіб; порядок передачі ідентифікаційних даних у системі; вимоги до захисту інформації тощо.
"Громадяни вже найближчим часом, окрім адміністративних, зможуть отримувати дистанційно банківські та інші послуги. Для цього потрібно буде лише, щоб банк користувача підключився до Системи BankID НБУ. Банки ж зможуть відкривати рахунки фізичним особам дистанційно. Інші учасники системи – юридичні особи та небанківські установи – матимуть можливість розпочати надання своїх послуг дистанційно за допомогою ідентифікації через Систему BankID НБУ, що значно спростить процедуру отримання таких послуг і оптимізує витрати компаній за рахунок автоматизації процесів, а також зекономить час потенційних покупців", – пояснив директор Департаменту інформатизації Нацбанку Володимир Нагорнюк.
Станом на 1 січня 2018 року понад 13 млн фізосіб-клієнтів банків використовували дистанційне обслуговування своїх рахунків, зокрема з використанням системи клієнт – інтернет-банк. Загалом від 2016 року кількість клієнтів-фізосіб, що використовують дистанційне обслуговування своїх рахунків у банках, зросла більш ніж утричі.
Раніше Нацбанк виніс рішення стосовно продажу "дочки" російського "Сбербанка".