НБУ дозволив відкривати рахунки в банку дистанційно

Від 5 листопада українцям розширять можливості використання дистанційної ідентифікації фізичних осіб через Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб BankID Національного банку України. Нині ця система дозволяє отримувати дистанційно адмінпослуги, а через місяць розширять банківські.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

Зокрема, нові правила дозволять відкривати банківські рахунки на відстані в тих фінустановах, які підключені до BankID. До речі, підключення всіх учасників до системи є безкоштовним.

У НБУ зазначили, що відповідна постанова визначає: умови та порядок підключення, зупинення використання та відновлення роботи абонентів BankID, а також порядок користування цією системою для абонентів та користувачів (фізосіб); процедуру проходження дистанційної ідентифікації фізосіб; порядок передачі ідентифікаційних даних у системі; вимоги до захисту інформації тощо.