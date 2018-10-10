Обвинувачені в отруєнні Скрипаля стежили за ним в Чехії у 2014 році, - ЗМІ

Ймовірні співробітники російської розвідки Олександр Петров і Руслан Боширов стежили за екс-співробітником ГРУ Сергієм Скрипалем ще під час його поїздки до Чехії в 2014 році.

Про це повідомляє в середу "Чеське радіо" з посиланням на джерело в розвідслужбах країни, передає Інтерфакс-Україна.

За його даними, росіяни, яких офіційний Лондон вважає співробітниками розвідслужб і виконавцями нападу на С.Скрипаля, побували в Чехії чотири роки тому. Так, росіянин, відомий під ім'ям О.Петров, проживав в одному з готелів міста Острави з 13 до 16 жовтня, потім він поїхав до Праги. Його ймовірний напарник Р.Боширов відвідав Прагу 11 жовтня, стверджують джерела радіостанції.

Крім того, джерело заявило радіостанції, що С.Скрипаль у той час мав відвідати Чехію для зустрічі зі співробітниками чеських спецслужб. Дати його перебування в Чехії в жовтні 2014 року не зазначено.

Представники чеської розвідувальної служби відмовилися від коментарів "Чеському радіо".

На початку березня 2018 року у британському Солсбері у важкому стані було виявлено екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочку Юлію. Британський прем'єр Тереза Мей пізніше заявила в парламенті, що Скрипалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок" (А-234), розробленою в Росії. У Москві відкинули ці обвинувачення.

У Москві відкинули ці обвинувачення, заявивши, що хімічну зброю РФ знищила у 2017 році під контролем Організації із заборони хімічної зброї.

Лондон назвав виконавцями замаху на Скрипалів російських громадян Олександра Петрова і Руслана Боширова, що є, за твердженням британських спецслужб, агентами ГРУ.

Раніше інтернет-видання Bellingcat оголосило, що йому вдалося з'ясувати справжнє ім'я Руслана Боширова. За версією Bellingcat, це полковник ГРУ Анатолій Чепига. Напередодні це саме видання назвало нібито справжнє ім'я Олександра Петрова. За його даними, цю людину насправді звуть Олександр Мішкін, він - також співробітник ГРУ, який у 2014 році отримав звання "Героя Росії".

13 вересня О.Петров і Р.Боширов в інтерв'ю телеканалу RT розповіли, що вони їздили до Солсбері з туристичними цілями. Також вони спростували припущення про наявність у них отруйної речовини "Новачок".