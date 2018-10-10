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Південна Корея може послабити санкції проти КНДР

10 жовтня, 2018 - 16:55
Фото flickr.com

Сеул вивчає можливість послабити санкції, прийняті ним в травні 2010 року проти КНДР.

Про це заявила міністр закордонних справ Південної Кореї Кан Ген Хва, виступаючи в Національних зборах в середу, 10 жовтня, передає DW.

Подібний крок не повинен торкнутися штрафних заходів відносно Пхеньяну, введених Радою Безпеки ООН. Міністр не назвала передбачуваний графік рішень з цього питання.

Приводом для санкцій Сеула стало потоплення південнокорейського корвета "Чхонан" в березні 2010-го. Південна Корея звинуватила Пхеньян у торпедній атаці на корабель і заборонила північнокорейським торговим судам проходити через південнокорейські води.

Нагадаємо, Токіо закликає світ продовжити тиск на Північну Корею.

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