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Порошенко доручив завершити переговори з НАТО про трастовий фонд щодо безпеки артскладів

10 жовтня, 2018 - 21:40
Фото прес-служба президента

Президент України Петро Порошенко доручив главі МЗС Павлу Клімкіну та міністру оборони Степану Полтораку завершити переговори з НАТО щодо створення трастового фонду з ефективної експлуатації складів боєприпасів.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

"Доручив міністру оборони та міністру закордонних справ терміново завершити переговори з НАТО про створення і реалізацію спеціального трастового фонду. Його мета – забезпечити ефективну експлуатацію та сучасну охорону об’єктів зберігання боєприпасів", - написав президент.

Джерело: День

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