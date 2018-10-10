Порошенко доручив завершити переговори з НАТО про трастовий фонд щодо безпеки артскладів

Президент України Петро Порошенко доручив главі МЗС Павлу Клімкіну та міністру оборони Степану Полтораку завершити переговори з НАТО щодо створення трастового фонду з ефективної експлуатації складів боєприпасів.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

"Доручив міністру оборони та міністру закордонних справ терміново завершити переговори з НАТО про створення і реалізацію спеціального трастового фонду. Його мета – забезпечити ефективну експлуатацію та сучасну охорону об’єктів зберігання боєприпасів", - написав президент.