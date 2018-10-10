Порошенко підписав Закон про забезпечення соціальним житлом переселенців

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» щодо умов забезпечення соціальним житлом внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила прес-служба президента на офіційному сайті.

Як зазначається, документ сприятиме забезпеченню реалізації права взяття на соціальний квартирний облік осіб з числа внутрішньо переміщених.

Закон розширює перелік категорій осіб, які користуються правом взяття на соціальний квартирний облік, зокрема таке право надається особам з числа внутрішньо переміщених осіб, що не мають житла для проживання на підконтрольній українській владі території.