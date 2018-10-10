Порошенко підписав Закон про забезпечення соціальним житлом переселенців

10 жовтня, 2018 - 09:51
Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» щодо умов забезпечення соціальним житлом внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомила прес-служба президента на офіційному сайті.
Як зазначається, документ сприятиме забезпеченню реалізації права взяття на соціальний квартирний облік осіб з числа внутрішньо переміщених.
Закон розширює перелік категорій осіб, які користуються правом взяття на соціальний квартирний облік, зокрема таке право надається особам з числа внутрішньо переміщених осіб, що не мають житла для проживання на підконтрольній українській владі території.