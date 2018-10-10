Проти Франції подали позов до МКС у Гаазі через наслідки ядерних випробувань у Полінезії

До Міжнародного кримінального суду в Гаазі подали позов проти Франції через наслідки ядерних випробувань у Полінезії в 1966-1996 роках.

Про це повідомляє RNZ.

"Колишній президент Французької Полінезії Оскар Темару розповів комітету ООН з питань деколонізації в Нью-Йорку про скаргу на Францію щодо злочинів проти людства, яку він подав тиждень тому", - пише видання.

Темару сказав, що скарга стосується всіх живих французьких президентів з початку випробувань зброї в 1966 році.

Всупереч французьким заявам, що Французька Полінезія прогодилась на випробування, Темару заявляє, що вони були проведені під загрозю запровадження військового уряду.

За словами колишнього президента, з 2013 року з Францією намагалися вести діалог під егідою Організації Об'єднаних Націй, але Франція проігнорувала всі заклики до обговорення.

В період з 1960 по 1996 рік Франція провела 210 ядерних випробувань, загальною потужністю близько 13 мегатонн, з них 17 в пустелі Сахара на території Алжиру, 46 атмосферних і 147 наземних та підземних у Французькій Полінезії .

Против Франции подали в МУС в Гааге из-за последствий ядерных испытаний в Полинезии