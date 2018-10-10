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Рада Європи розраховує на успіх миротворчої місії на Донбасі

10 жовтня, 2018 - 17:36
Фото Reuters

У Раді Європи висловлюють сподівання, що міжнародні зусилля забезпечать розгортання на сході України міжнародної миротворчої місії.

Про це заявила голова Комітету міністрів Ради Європи, міністр закордонних справ Хорватії Марія Пейчинович-Бурич під час дебатів ПАРЄ у Страсбурзі, передає Укрінформ.

"Я розумію, що безпекова ситуація у двох областях на Донбасі залишається напруженою. Сподіваюся, що зусилля з розгортання міжнародної миротворчої місії на Донбасі будуть успішними", - наголосила хорватський дипломат.

Вона відзначила важливу роль Ради Європи у гуманітарному вимірі, зокрема щодо сприяння звільненню усіх осіб, які протиправно утримуються або ув’язнені.

"Наші принципи щодо України є непорушними, що чітко визначено у рішеннях Комітету міністрів відносно України, включаючи Крим", - наголосила Пейчинович-Бурич.

Вона також відзначила, що однією із головних проблем відносно Криму залишається відсутність незалежного міжнародного механізму з оцінки ситуації щодо прав людини на півострові.

 
              
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